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عربي-دولي

أوكرانيا تخوض حرب شوارع للسيطرة على مدينة رئيسية بالشرق

Lebanon 24
05-06-2022 | 00:00
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أ
علن أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، السبت، أن القوات الأوكرانية تحاول "استعادة السيطرة التامة" على المدينة.


وقال ستريوك في مقابلة متلفزة بثت على حساب تلغرام الرسمي الإقليمي، إن القوات الروسية "حققت بعض النجاحات" و"تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير (منها) وقسمتها إلى اثنين".
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وأضاف: "لكن جنودنا تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة" على المدينة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك، بعدما "تكبدت خسائر كبيرة خلال المعارك" نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة.

وأوضح ستريوك أن "الوضع بالغ الصعوبة. نبذل ما في وسعنا لصد العدو عن المدينة. معارك الشوارع مستمرة في موازاة قصف مدفعي منتظم".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة واثقة بأنها ستنجح" في استعادة السيطرة على المدينة.

من جهتها، أوردت هيئة أركان الجيش الأوكراني، ليلة الأحد، أن "المعارك متواصلة للسيطرة التامة على سيفيرودونيتسك"، من دون مزيد من التفاصيل.

والهدف المعلن للقوات الروسية هو السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014.
 
المصدر: سكاي نيوز
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