هيلاري: بوتين يكره المنتقدين خصوصاً النساء منهم

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هاجمت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أنه «لا يحب المنتقدين خصوصاً النساء منهم».كما أشارت كلينتون، إلى إيمان بوتين المطلق بنفسه، وذلك خلال كلمة في مهرجان للأدب والفنون بإنكلترا، بحسب صحيفة «الغارديان».وقبل أسابيع، شنت هيلاري هجوماً حاداً على بوتين، مؤكدة أن سياساته التوسعية «لا تتوقف»، ومعتبرة أن روسيا تشكل تهديداً «لأوروبا والاستقرار العالمي».كما طالبت كلينتون بطرد روسيا من المنظمات الدولية وتشديد العقوبات على بوتين.وكانت الوزيرة السابقة هاجمت الرئيس الروسي، أيضا، عقب لقاء رسمي جمعهما بسبب طريقة جلوسه، مشيرة إلى أنه «يفتح ساقيه على مصراعيها».وسبق أن اتهمته بـ«إهانة النساء وكرههن»، مذكرة بواقعة شهيرة حدثت عام 2007، واستقباله المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل خلال زيارتها لروسيا بإدخال كلبه الأسود الضخم إلى غرفة اجتماعهما، رغم معرفته بخوفها من الكلاب.