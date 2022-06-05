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عربي-دولي

بعد لقائه بوتين.. رئيس الاتحاد الإفريقي يعتزم زيارة كييف

Lebanon 24
05-06-2022 | 00:30
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أعلن الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ماكي سال، السبت، في أكرا، أنه يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في روسيا.


وقال سال لصحافيين لدى وصوله إلى قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس): "نعم (...) سأذهب أيضا إلى كييف. هذا مهم للمساهمة في عودة السلام"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
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كان بوتن قد استقبل سال، الجمعة، في مدينة سوتشي جنوبي روسيا. وطلب سال من نظيره الروسي نيابة عن الدول الإفريقية "أن يُدرك أن بلداننا (...) ضحايا لهذه الأزمة من الناحية الاقتصادية".

وتحدث سال خصوصا عن أزمة الحبوب ونقص الأسمدة. وتعتمد الدول الإفريقية بشدة على الصادرات من روسيا وأوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز
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