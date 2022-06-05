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عربي-دولي
لافروف: الغرب حول أوكرانيا لورقة مساومة.. ومستشار زيلنسكي: لا جدوى من المفاوضات
Lebanon 24
05-06-2022
|
05:00
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نقلت كالة سبوتنيك عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن دول الغرب لا تسمح لأوكرانيا بالتفاوض مع روسيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا أصبحت ورقة للمساومة يتم التلاعب بها من قبل أميركا وبريطانيا.
كما أكد لافروف على أن عائدات موسكو من صادرات الطاقة ستزيد هذا العام رغم القيود المفروضة على البلاد.
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ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن المئات من ضباط المخابرات الأميركية والبريطانية يعملون في أوكرانيا منذ 10 سنوات.
وقال لافروف في مقابلة تلفزيوينة نقلت وسائل إعلام روسية مقتطفات منها: "لم يكن هناك شك في أن أوكرانيا كانت تعج بالأسلحة، في وقت كان فيه المئات من ضباط المخابرات المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية هناك".
وأردف لافروف: "أعتقد أنهم كانوا هناك منذ 10 سنوات، ويشغلون مبان ضخمة في مجمع الخدمات والوكالات الأوكرانية الرسمية".
وأشار لافروف إلى أن "ضباط المخابرات الأجنبية هؤلاء في أوكرانيا، كانوا يسيطرون إلى حد كبير على كل شيء".
مستشار زيلنسكي: دحر قوات روسيا قبل المفاوضات
من جهته قال ميخائيل بودولياك مستشارُ الرئيس الأوكراني إنه لا جدوى من التفاوض مع روسيا، قبل إجبار قواتها على التراجع إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود الأوكرانية.
كلام بودولياك جاء رداً على سؤال حول وساطة فرنسية في المحادثات بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
المصدر: العربية
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