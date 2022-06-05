الايام المئة الاولى من الحرب في أوكرانيا: هل تكون مجرد بداية؟

بعد مرور مئة يوم على الغزو الروسي لأوكرانيا، يبدو أن نهاية إراقة الدماء لا تلوح في الأفق كما ولا يبدو أن أيًا من الطرفين مستعد لتحقيق نصر حاسم.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، "فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاستيلاء على كييف، لكنه يتحرك الآن نحو هدفه المعلن المتمثل في "تحرير" منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، ويقول الخبراء إن أوكرانيا من غير المرجح أن تجبر القوات الروسية على مغادرة البلاد بالكامل. لا يميل أي من الجانبين إلى إلقاء أسلحته، وقد يميل ميزان ساحة المعركة قريبًا لصالح أوكرانيا. وبحسب ما ورد استولت القوات الروسية على معظم مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية في الأيام القليلة الماضية - وهو تقدم سريع بشكل مدهش بالنظر إلى النجاح السابق لأوكرانيا في حرب المدن. تقوم روسيا بتحويل البلدات إلى أنقاض قبل الاستيلاء عليها، كما أنها تُلحق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية الأفضل تدريباً، والتي تتركز في دونباس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تخسر ما بين 60 إلى 100 جندي يوميًا، وتسيطر روسيا الآن على 20٪ من أراضي أوكرانيا".

وتابع الموقع، "وأخبر العريف أندري شاردين، وهو جندي أوكراني يقاتل في لوهانسك، "أكسيوس" أن الروس لديهم على ما يبدو إمدادات لا تنضب من المدفعية والعربات المدرعة. في حين أنهم غالبًا ما يستخدمون أسلحة قديمة ومدفعية غير دقيقة، كما يقول، إلا أنهم ما زالوا قادرين على تدمير كل شيء في طريقهم. وأضاف قائلأً: "إنهم يحتاجون فقط إلى الاستيلاء على الأرض. لا أعتقد أنهم يعرفون حتى ماذا يفعلون بالأرض التي يحتلونها". ويعتقد العديد من المحللين العسكريين أن قدرة روسيا على المضي قدمًا ستنضب قريبًا نسبيًا، مما قد يمنح أوكرانيا - التي ستكون قادرة على سحب قوات الاحتياط والأسلحة الغربية - فرصة للهجوم المضاد واستعادة الأراضي مع استمرار الصيف. لكن من الممكن أيضًا أن يوسع بوتين أهدافه مرة أخرى إلى ما بعد دونباس، بعد انهيار هجماته الأولية على كييف ومدن أخرى. يبدو أن القوات الروسية تتكيف مع تلك الإخفاقات السابقة. على أي حال، أدى التقدم الروسي الأخير على الأقل مؤقتًا إلى إضعاف التكهنات بأن أوكرانيا ستكون قادرة على إعادة روسيا إلى خطوط ما قبل الغزو، أو خارج البلاد تمامًا".

وأضاف الموقع، "أما في الداخل الروسي، لا يزال الدعم الشعبي للحرب ثابتًا نسبيًا عند حوالي 80٪، كما يقول دينيس فولكوف، مدير مركز ليفادا، وهو مركز استطلاعات الرأي المستقل الأكثر احترامًا في روسيا، على الرغم من أن الاقتراع محفوف بالمخاطر في ظل هذه الظروف. ينظر الروس بشكل متزايد إلى الصراع على أنه ضد الغرب، وليس فقط ضد أوكرانيا، الأمر الذي "يساعد على حشد الدعم وراء النظام"، كما قال فولكوف لموقع "أكسيوس". وها هي الولايات المتحدة ترسل أنظمة صاروخية متطورة تسمح للقوات الأوكرانية بالضرب من مسافة بعيدة. ووعدت أوكرانيا بعدم استخدامها لضرب داخل روسيا، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اتهم بايدن "بتعمد صب الزيت على النار". من جانبه، كتب الرئيس الأميركي جو بايدن في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن هدفه هو وضع أوكرانيا "في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات" من خلال المساعدة في تعزيز موقعها في ساحة المعركة. ولم يُظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي ميل لقبول صفقة تتنازل عن المزيد من الأراضي لروسيا. لم يكن بوتين على استعداد للتحدث مع زيلينسكي على الإطلاق. وواصل المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمتهما مع كييف وموسكو على أمل توليد بعض الزخم للدبلوماسية. لكن يبدو من المحتمل حاليًا أن الحرب التي استمرت مائة يوم قد تطول لمئات أخرى".

وبحسب الموقع، "إن الصراع الذي طال أمده سوف يتردد صداه بقوة أكبر من أي وقت مضى من خلال الاقتصاد العالمي. ويدق زعماء العالم والمنظمات الدولية ناقوس الخطر بشأن مدى تأثير القتال المستمر والحصار الروسي والعقوبات الغربية على الإمدادات الغذائية العالمية، وسط تضاءل الاهتمام العام بمجريات الحرب".