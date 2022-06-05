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عربي-دولي
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة.. وصاروخ روسي فوق منشأة نووية
Lebanon 24
05-06-2022
|
06:00
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا براجمات الصواريخ لن يغير أي شيء في المعادلة الميدانية.
وقال بوتين: "إذا استمر الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى فسيتعين على روسيا ضرب منشآت لم تستهدفها سابقا".
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ولم يذكر بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.
صاروخ روسي يحلق فوق منشأة نووية
وفي السياق، قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إن صاروخ كروز روسيا حلق على مستوى "منخفض للغاية" صباح الأحد فوق محطة طاقة نووية كبرى.
وأضافت الشركة، التي تشغل محطة بيفدينوكراينسكا، التي تسمى أيضا محطة جنوب أوكرانيا النووية، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام "من المحتمل أن يكون هذا هو الصاروخ الذي أطلق في اتجاه كييف".
وهزت انفجارات عدة العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وتعد بيفدينوكراينسكا ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا وتقع بالقرب من منطقة ميكولايف على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوبي كييف.
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