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عربي-دولي
14 مليون إيراني لم يتلقوا لقاح كورونا رغم توفره
Lebanon 24
05-06-2022
|
09:30
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كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، أن 14 مليون إيراني لم يبادروا للتطعيم ضد فيروس كورونا، ولو بجرعة واحدة.
وفي التفاصيل، أشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس في إيران، عباس شيراوجن إلى أنه "كانت هنالك الكثير من المصاعب خلال العامين و100 يوم الماضية منذ بدء تفشي فيروس كورونا، حيث مرت بالبلاد 6 موجات من المرض، كان أشدها تلك التي بلغ فيها عدد الضحايا نحو 700 شخص يوميا بسبب الاصابة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا".
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وأضاف شيراوجن: "موجة المتحور "أوميكرون" كانت أوسع وأسرع انتشارا من سابقاتها، إلا أن فترتها كانت قصيرة، ولم تتعد شهرين، وبلغت الوفيات فيها ما بين 240 و250 حالة وفاة يوميا"، لافتا إلى "انخفاض حالات الوفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في البلاد حتى بلغت رقما أحاديا، وأنه يوم الخميس الماضي، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، في حين أن هنالك العديد من الدول التي بلغت وفياتها ارقاما لافتة مثل الولايات المتحدة بـ216 حالة، وألمانيا 126 حالة، وكندا 122 حالة، وبريطانيا 105 حالات وفاة".
وفي إطار الحديث عن أوضاع التطعيم ضد كورونا في البلاد، أوضح المتحدث باسم اللجنة الوطنية قائلا: "إن 64 مليونا و500 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى، أي ما نسبته أكثر من 92% من المجتمع الهدف، وتلقى 57 مليونا الجرعة الثانية، أي نحو 82%، فيما تلقى 27 مليونا الجرعة الثالثة، أي 34%".
وتابع: "إن نحو 14 مليون شخص من الأفراد لم يبادروا للتطعيم حتى بجرعة واحدة".
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