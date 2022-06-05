في عيد "شافوعوت".. اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالأقصى

شهد المسجد الأقصى، صباح الأحد، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين بالتزامن مع جولة ليهود يحتفلون بعيد نزول التوراة (شافوعوت).وتحصن الفلسطينيون داخل المسجد الاقصى ورشقوا الشرطة بالحجارة ردا على الزيارات، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". مع هذا، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات او اعتقالات.وأظهرت مقاطع فيديو أخرى مجموعة صغيرة من اليهود وهم يسيرون في الساحة محاطين بالشرطة، بينما كان الفلسطينيون يتقدمون في الخلف وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويصرخون.وهتف الفلسطينيون المتحصنون داخل المسجد بعبارة "الله أكبر" ورشقوا الشرطة بالحجارة من النوافذ، طبقا للصحيفة.

ويحتفل اليهود بعيد نزول التوراة المعروف باسم "عيد شافوعوت" (عيد الأسابيع) وهو الذي يأتي بعد سبعة أسابيع على عيد الفصح اليهودي. وشفوعوت هو أحد الأعياد الثلاثة المسماة بأعياد الحج لدى اليهود التي تأتي بعد التحرر من العبودية في مصر.ويأتي هذا العيد إحياء لذكرى تسلم الشعب اليهودي الأسفار الخمسة الأولى للتوراة على جبل سيناء بعد سبعة أسابيع من خروج بني إسرائيل من مصر.وبهذه المناسبة تقام الصلوات في باحة الحائط الغربي (يسميه اليهود البمكى ويطلق عليه المسلمون حائط البراق) وفي الكنس وأماكن العبادية اليهودية الأخرى.كذلك، يجتمع اليهود في هذا العيد حول المائدة بعد الصلاة في الكنيس ويتناولون المأكولات الغنية بمشتقات الحليب. كما يطلق على هذه المناسبة أيضا "عيد الحصاد"، حيث يبدأ فيه موسم حصاد القمح.