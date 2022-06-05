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عربي-دولي

الجيش الروسي: دمرنا في ضواحي كييف دبابات قدمتها لأوكرانيا دول شرق أوروبية

Lebanon 24
05-06-2022 | 11:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف مجموعة من الدبابات من طراز "تي-72" وغيرها من المدرعات التي سلمتها لأوكرانيا دول من أوروبا الشرقية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية: "دمرت القوات الجوية الروسية بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى على مشارف كييف دبابات T-72 وغيرها من المدرعات قدمتها دول من أوروبا الشرقية وكانت موجودة في ورشات لإصلاح عربات القطار".
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وأضاف كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في دونباس ورشات يجري فيها إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية التي تضررت أثناء القتال.

كما تم خلال اليوم الماضي ضرب مركزي قيادة لوائي الهجوم الجوي 81 و95 الأوكرانيين، و6 مناطق تجمع للقوات والمعدات العسكرية، ما أدى إلى تدمير منصتي إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات Osa-AKM، وعربتين لراجمات الصواريخ، و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية، إضافة إلى محطة رادار من طراز AN/TPQ-50 أمريكية الصنع لمحاربة بطاريات المدفعية.

وأصابت ضربات الطيران الحربي الروسية خلال يوم 3 مراكز قيادة، و65 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، و3 مستودعات للذخيرة، وأدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 350 عنصرا من الفصائل القومية، وتدمير 10 دبابات ومدرعات، وراجمتي صواريخ من طراز "غراد"، و9 قطع مدفعية، و14 مركبة خاصة، وصهاريج وقود مخصص للقوات الأوكرانية في دونباس، ومستودعين للذخيرة.

وذكر كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرة MiG-29 أوكرانية خلال معركة جوية في دونيتسك، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية من طراز An-26 كانت تقل أسلحة ومعدات عسكرية.

وتم خلال اليوم الماضي تدمير 10 طائرات بدون طيار، بينها واحدة من طراز "Bayraktar TB2"، كما تم اعتراض صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U في سماء مقاطعة نيكولايف، وإسقاط ثلاث قذائف أوكرانية لراجمة الصواريخ "أوراغان" في مقاطعة خاركوف.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 46 موقعا للقيادة، و123 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى 498 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وفي المجموع، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 189 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و 1114 طائرة بدون طيار، و330 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و3416 دبابة ومدرعة أخرى، و470 راجمة صواريخ، و1778 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3419 مركبة عسكرية خاصة.
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