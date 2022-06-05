النمسا: ضم كييف للاتحاد الأوروبي ليس واقعياً حالياً

بعد توقعات أوروبية عدة متشائمة حول ملف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، رأت النمسا أن تلك الخطوة ليست واقعية في الوقت الحالي، عارضة حلاً وسطياً.



فقد اقترح المستشار النمساوي، كارل نيهامر، على عكس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا الشهر الماضي إلى تشكيل منظمة أوروبية أوسع تضم دولاً ديمقراطية من خارج الاتحاد، مرحلة وسيطة بين التعاون والعضوية الكاملة لدول مثل أوكرانيا ومولدوفا.

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كما أوضح في بيان صادر اليوم الأحد عن مكتب المستشارية أن ما يسمى بفترة إعداد ستسمح لتلك الدول بالوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي، على غرار المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية، بحسب ما نقلت رويترز.



وشدد "على أن هدف الدول الغربية واحد ألا وهو رؤية أوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصادياً، إلا أنه أردف أن كييف تقاتل حالياً من أجل الدفاع عن بقائها السياسي ووحدة أراضيها، مؤكداً أن كل الجهود تهدف بالأساس إلى إنهاء الحرب الروسية".



إلى ذلك، اعتبر أن" الانضمام الكامل والسريع للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون في هذا الوقت قضية ملحة بأي حال".



وأضاف أن العواطف يجب أن تُستبعد من النقاش الدائر حاليا بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل، قائلا إن "ضمها سريعاً ليس واقعياً".



كما رأى أنه يجب أن تكون هناك فترة إعداد أوروبية بهدف تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خطوة بخطوة وتحسين التأقلم بشكل أفضل مع المعايير الأوروبية. "ليس واقعيا"إلى ذلك، اعتبر أن" الانضمام الكامل والسريع للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون في هذا الوقت قضية ملحة بأي حال".وأضاف أن العواطف يجب أن تُستبعد من النقاش الدائر حاليا بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل، قائلا إن "ضمها سريعاً ليس واقعياً".كما رأى أنه يجب أن تكون هناك فترة إعداد أوروبية بهدف تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خطوة بخطوة وتحسين التأقلم بشكل أفضل مع المعايير الأوروبية.