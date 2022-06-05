بوريل: موسكو مسؤولة مباشرة عن نقص الحبوب في العالم

داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف "الحرب على أوكرانيا"، اتهم منسق السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء والحبوب حول العالم.



وقال في سلسة تغريدات على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، إن موسكو مسؤولة بشكل مباشر عن أي نقص في تجارة الحبوب الدولية.

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نقل الحبوب خارج العقوبات

كما اتهمها بالسعي لإلقاء اللوم في هذه الأزمة على العقوبات الدولية عوضاً عن السعي لإنهاء النزاع. وأضاف "لا يجوز السماح بحروب العدوان"، مؤكداً أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف قدرة القوات الروسية على مواصلة القتال.



إلى ذلك، شدد على أن "العقوبات لا تستهدف القمح والمنتجات الزراعية"، موضحا أن نقلها مستثنى بشكل صريح.



كما اعتبر أن الحصار الروسي المستمر للمواني الأوكرانية يمنع تصدير أطنان من الحبوب، مثل الذرة والقمح المحاصرة حاليًا .