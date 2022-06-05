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عربي-دولي

السلطات الإيرانية تقدم توضيحا حول ظروف طاقم السفينتين اليونانيتين المحتجزتين

Lebanon 24
05-06-2022 | 15:00
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قدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، توضيحا حول ظروف طاقم السفينتين اليونانيتين المحتجزتين.
وقالت هيئة الموانئ والملاحة البحرية: "أكد قادة السفينتين اليونانيتين أن جميع افراد طاقم السفينتين بحالة جيدة جسديا ونفسيا، وأن تعامل القوات الايرانية معهم كان مناسبا، ولم ترد أي تقارير أو شكاوي عن سوء معاملة معهم".
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وأوضحت الهيئة قائلة: "لتسهيل تواصل الطاقم مع عائلاتهم، تقرر أن يقوم مندوب السفينة بتزويدهم بعدد من بطاقات الهاتف للاتصال بذويهم..كما تمكن قائد إحدى السفينتين من التواصل عبر دائرة الفيديو مع إدارة الشركة اليونانية التي تمتلك السفينة".

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد استولت على ناقلتين يونانيتين، هما ( Prudent Warrior وDelta Poseidon)، يوم الجمعة 27 مايو، بسبب "خروقات" في المياه اللازوردية للخليج.

وتم ضبط إحدى الناقلتين اليونانيتين قرب عسلوية، والأخرى قرب بندر لنجة، قرب جزيرة هندورابي في الخليج.

في حين أن اليونان كانت قد احتجزت الشهر الماضي سفينة ترفع العلم الإيراني وتحمل شحنة نفط، فيما أفادت وسائل إعلامية بأن اليونان سلمت النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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