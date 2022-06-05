22
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جونسون قد يواجه اقتراعاً على حجب الثقة
Lebanon 24
05-06-2022
|
17:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أمس، أن مسؤولين في حزب المحافظين الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون، يتوقعون أن يواجه الأخير تحدياً لقيادته هذا الأسبوع، ويخططون لتصويت على هذا الأمر بعد غد.
Advertisement
وقال عدد متزايد من النواب المنتمين إلى حزب المحافظين، إنهم فقدوا الثقة بحكومة جونسون بسبب فضيحة "بارتي غيت"، وذكر بعضهم أنهم قدموا خطابات للدعوة رسمياً إلى اقتراع بحجب الثقة.
ومن أجل تفعيل هذا الاقتراع، يجب أن يقدم 54 نائباً محافظاً على الأقل طلباً رسمياً لإجرائه إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب. وتلك الخطابات سرية، وبالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من قدموها.
وأعلن أكثر من 25 نائباً أنهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن. وقالت الصحيفة، إن مسؤولين بالحزب ونواباً معارضين يعتقدون أنهم على وشك بلوغ الحد البالغ 54 نائباً المطلوب للإجراء، ويعتقد أحدهم أن هذا العدد تم تخطيه بالفعل.
ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون سيواجه اقتراعاً بحجب الثقة هذا الأسبوع، قال وزير النقل غرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لا أعتقد»، مضيفاً أن الحكومات عادة ما تعاني تراجع شعبيتها قرب انتخابات التجديد النصفي. وقال إن جونسون سيفوز بالثقة في أي اقتراع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة "باب الحارة" بالمايوه داخل حوض السباحة.. والجمهور: "وین راح عصام خلي یشوف البلاء" (صور)
02:00 | 2022-06-05
05/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
يهاجم العالم مهدّدًا شعوبها.. أخطر من كورونا وحرب أوكرانيا....هل يصل إلى لبنان؟
05:00 | 2022-06-05
05/06/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
Lebanon 24
عون يحسم قراره.. هكذا سيتحرّك قريباً
06:00 | 2022-06-05
05/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
14:47 | 2022-06-05
05/06/2022 02:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك معقول؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك معقول؟ (فيديو)
03:07 | 2022-06-05
05/06/2022 03:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:00 | 2022-06-06
9 قتلى في 3 وقائع إطلاق نار جماعي في أنحاء الولايات المتحدة..ماذا حصل؟
23:30 | 2022-06-05
مساعدات جديدة.. بريطانيا تعلن أنها سترسل راجمات صواريخ إم 270 إلى أوكرانيا
23:15 | 2022-06-05
تطور لافت.. كوريا الجنوبية وأميركا تطلقان صواريخ ردا على تجارب بيونغ يانغ
17:29 | 2022-06-05
تحوُّل أميركي بخطة شاملة وتنسيق إقليمي ضد طهران
17:23 | 2022-06-05
بوتين يحدّث قواعد الاشتباك في أوكرانيا ويقصف كييف
16:55 | 2022-06-05
ثاني حادث في يوم واحد.. قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد بأميركا
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
06/06/2022 07:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
06/06/2022 07:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
06/06/2022 07:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact