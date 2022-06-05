جونسون قد يواجه اقتراعاً على حجب الثقة

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ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أمس، أن مسؤولين في حزب المحافظين الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون، يتوقعون أن يواجه الأخير تحدياً لقيادته هذا الأسبوع، ويخططون لتصويت على هذا الأمر بعد غد.وقال عدد متزايد من النواب المنتمين إلى حزب المحافظين، إنهم فقدوا الثقة بحكومة جونسون بسبب فضيحة "بارتي غيت"، وذكر بعضهم أنهم قدموا خطابات للدعوة رسمياً إلى اقتراع بحجب الثقة.ومن أجل تفعيل هذا الاقتراع، يجب أن يقدم 54 نائباً محافظاً على الأقل طلباً رسمياً لإجرائه إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب. وتلك الخطابات سرية، وبالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من قدموها.وأعلن أكثر من 25 نائباً أنهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن. وقالت الصحيفة، إن مسؤولين بالحزب ونواباً معارضين يعتقدون أنهم على وشك بلوغ الحد البالغ 54 نائباً المطلوب للإجراء، ويعتقد أحدهم أن هذا العدد تم تخطيه بالفعل.ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون سيواجه اقتراعاً بحجب الثقة هذا الأسبوع، قال وزير النقل غرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لا أعتقد»، مضيفاً أن الحكومات عادة ما تعاني تراجع شعبيتها قرب انتخابات التجديد النصفي. وقال إن جونسون سيفوز بالثقة في أي اقتراع.