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عربي-دولي

مساعدات جديدة.. بريطانيا تعلن أنها سترسل راجمات صواريخ إم 270 إلى أوكرانيا

Lebanon 24
05-06-2022 | 23:30
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أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا في خطوة جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
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وفي معرض توضيحه لسبب إرسال منظومة راجمات الصواريخ المتعددة إم 270، قال وزير الدفاع بن والاس إن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيتغير مع تطور الأساليب الروسية.

وأضاف في بيان "هذه الأنظمة الصاروخية المتعددة الإطلاق والعالية القدرة ستمكن أصدقاءنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل..".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال الأسبوع الماضي إن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ إم 142 أو هيمارس، بعد أن تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أنه سيكون هناك رد إذا قدمت الولايات المتحدة ذخائر بعيدة المدى لأنظمة هيمارس.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تزود أوكرانيا بأربع منظومات هيمارس إم 142 جنبًا إلى جنب مع نظام الصواريخ الموجهة المتعدد الإطلاق الذي قالت إنه يبلغ مداه أكثر من 64 كيلومترا.

وقالت لندن إن القوات الأوكرانية ستتدرب على كيفية استخدام منصات الإطلاق الجديدة في بريطانيا، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها ستدرب أفرادا أوكرانيين على استخدام العربات المدرعة.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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