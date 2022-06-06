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عربي-دولي
الناتو يبدأ مناورات بحرية ضخمة في بحر البلطيق..اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
06-06-2022
|
01:00
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بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة في بحر البلطيق لمدة أسبوعين تقريبًا بمشاركة أكثر من 7000 بحار وطيار ومشاة البحرية من 16 دولة، بما في ذلك دولتان تطمحان للانضمام إلى التحالف العسكري، فنلندا والسويد.
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وقال التحالف العسكري إنه "مع مشاركة كل من السويد وفنلندا في مناورات بالتوبس، ينتهز الناتو الفرصة في عالم لا يمكن التنبؤ به لتعزيز مرونة قوته المشتركة وقوتها" جنبًا إلى جنب مع دولتين طموحتين من بلدان الشمال الأوروبي.
تتمتع كل من فنلندا والسويد بتاريخ طويل من عدم الانحياز العسكري قبل أن تقرر حكومتهما التقدم للانضمام إلى الناتو في مايو، نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا في 24 شباط. على مدى السنوات الماضية، حذرت موسكو مرارًا هلسنكي وستوكهولم من الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي وحذرت من اتخاذ إجراءات انتقامية إذا فعلا ذلك.
قبل التدريبات البحرية، التي شملت 45 سفينة و75 طائرة، قال أبرز مسؤول عسكري أمريكي في السويد - مقر استضافة مناورات بالتوبس 22 - إنه من المهم بشكل خاص لحلف الناتو إظهار دعمه لحكومتي هلسنكي وستوكهولم.
وقال الجنرال الأميركي مارك مايلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، يوم السبت خلال مؤتمر صحفي على متن سفينة "كيرسارج" الحربية البرمائية الكبيرة، التي كانت ترسو في وسط ستوكهولم: "من المهم بالنسبة لنا، الولايات المتحدة، ودول الناتو الأخرى إظهار التضامن مع كل من فنلندا والسويد في هذه المناورات."
المصدر:
سكاي نيوز
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