فنلندا ترد على تركيا: بلادنا ليست ملاذا آمنا للإرهابيين

أكد رئيس مخابرات فنلندا، اليوم الأحد، أن بلاده تحارب الإرهاب الدولي بحزم ولا تمنح اللجوء للمقاتلين الأجانب.



ورد أنتي بيلتاري على اتهامات سياسيين أتراك رفيعي المستوى بأن هلسنكي تستضيف المنظمات الإرهابية كأعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وقال "لسنا ملاذا للإرهاب. نحن نعمل ضمن قوانيننا وإجراءاتنا ونتبع قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية"، جاء ذلك في مقابلة نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

Advertisement

كما أضاف: "لقد تابعنا أنشطة حزب العمال الكردستاني لسنوات عديدة. في تقرير هذا العام، نطرح قضية تمويل أنشطة حزب العمال الكردستاني. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. من الواضح أنه منظمة إرهابية".



كذلك أوضح بيلتاري أن فنلندا وتركيا تعاونتا في السابق بشكل فعال للغاية مع بعضهما البعض في قضايا مكافحة الإرهاب، لاسيما في سياق الحرب في سوريا.



وفي حديثه عن الوضع على الحدود الروسية الفنلندية في سياق انضمام فنلندا المحتمل إلى الناتو، بعد أن قدمت هلسنكي طلبًا للانضمام إلى الحلف أشار إلى أنه "لم يتغير شيء". وقال بيلتاري: "كل شيء هادئ بما فيه الكفاية، دعونا نأمل أن يظل على هذا النحو".



هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن موقف بلاده بشأن دخول السويد وفنلندا إلى الناتو لن يتغير دون تلبية مطالبها.



وشدد الرئيس التركي، اليوم الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على أنه "حتى تتم تلبية مطالبنا، لن نغير موقفنا من توسع الناتو". لم يتغير شيءوفي حديثه عن الوضع على الحدود الروسية الفنلندية في سياق انضمام فنلندا المحتمل إلى الناتو، بعد أن قدمت هلسنكي طلبًا للانضمام إلى الحلف أشار إلى أنه "لم يتغير شيء". وقال بيلتاري: "كل شيء هادئ بما فيه الكفاية، دعونا نأمل أن يظل على هذا النحو".هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن موقف بلاده بشأن دخول السويد وفنلندا إلى الناتو لن يتغير دون تلبية مطالبها.وشدد الرئيس التركي، اليوم الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على أنه "حتى تتم تلبية مطالبنا، لن نغير موقفنا من توسع الناتو".