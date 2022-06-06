كييف تنتقد دولاً غربية: لا نريد مساعدات عسكرية لمرة واحدة

أكدت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.



وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار لوسائل إعلام محلية أن بلادها بحاجة إلى دعم منتظم، في انتقاد غير مباشر لبعض الدول الأوروبية.

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كما أضافت أن "على الغرب أن يدرك أن مساعدتنا يجب ألا تكون ظرفية بل ينبغي أن تتواصل حتى انتصارنا"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".



دون الانخراط في الحرب

وتحاول الولايات المتحدة والدول الغربية المساهمة في مجهود الحرب الأوكراني من دون المشاركة كطرف مباشر في النزاع. وقد زودت كييف بأسلحة وذخائر بملايين الدولارات.

فيما أعلنت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إرسال أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا في إطار حزمة مساعدة بقيمة 700 مليون دولار، تشمل أجهزة رادار للمراقبة الجوية ومزيدا من صواريخ جافلين المضادة للدروع، فضلا عن ذخائر مدفعية ومروحيات.

وحذرت روسيا من أن شحنات الأسلحة الجديدة قد تجر واشنطن إلى نزاع مباشر مع موسكو.



يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 شباط الماضي، أغدقت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بالمساعدات العسكرية على كييف، مزودة القوات الأوكرانية بصواريخ دقيقة ومتطورة، فضلاً عن مضادات للطائرات والدبابات.