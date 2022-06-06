زيلينسكي لقواته على جبهات دونباس: ممتن لكم وفخور بكم

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وقال في مقطع فيديو بث على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلغرام، ليل الأحد الإثنين "أريد أن أشكركم على عملكم الممتاز وعلى خدمتكم وعلى حمايتنا جميعا وحماية دولتنا. أنا ممتن للجميع. اعتنوا بأنفسكم!". في رسالة دعم للقوات الأوكرانية المرابضة على الجبهات في إقليم دونباس شرقي البلاد حيث تدور معارك قاسية ضد القوات الروسية، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته على خط الجبهات، موجها لهم الشكر لدفاعهم عن البلاد، ومعرباً عن فخره بهم.وقال في مقطع فيديو بث على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلغرام، ليل الأحد الإثنين "أريد أن أشكركم على عملكم الممتاز وعلى خدمتكم وعلى حمايتنا جميعا وحماية دولتنا. أنا ممتن للجميع. اعتنوا بأنفسكم!".

كما أضاف "أنا فخور بكل من قابلتهم وصافحتهم وتواصلت معهم ودعمتهم".



قرب سيفيرودونيتسك

إلى ذلك، كشف زيلينسكي أنه زار ليسيتشانسك، وسوليدار، في إشارة إلى زيارته مواقع القيادة في هاتين المنطقتين بالقرب من سيفيرودونتسك كبرى مدن دونباس حيث تركز موسكو هجومها

كما ذكرت الرئاسة الأوكرانية أنه زار أيضاً باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع الجنود. وأضافت أن زيلينسكي عمّق خلال الزيارة "معرفته بالوضع العملياتي على خط الجبهة الدفاعي".، بحسب ما أفادت فرانس برس.



إلى ذلك، أشارت إلى أنه توجه أيضا إلى زابوريجيا للقاء سكان من ماريوبول تمكنوا من الفرار من هذا الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف والذي دمره القصف الروسي بالكامل تقريبا.



وسبق لزيلينسكي أن زار خطوط الجبهة في ايار الماضي في منطقة خاركيف.

يشار إلى أنه خلال الأسبوعبن الأخيررين، اشتدت المعارك في الشرق الأوكراني، لاسيما في سيفيرودونيتسك، التي تعتبر بلدة مفتاحية في إقليم دونباس، سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها، بنفس العام.