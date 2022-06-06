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ألمانيا تخشى "ظهور" دباباتها على الأراضي الروسية

Lebanon 24
06-06-2022 | 04:00
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نقلت مجلة شبيغل عن مصادر في الحكومة الألمانية أن برلين ترفض إمداد كييف بدباباتها خوفا من "ظهور" هذه الآليات القتالية في روسيا.
 
وذكرت هذه المصادر أن برلين تعتقد أن القيادة الأوكرانية يمكنها استخدام الآليات الألمانية في محاولة غزو الأراضي الروسية، وهو ما سيكون تذكيرا بأفعال ألمانيا النازية خلال الحرب الوطنية العظمى، مشيرة في هذا السياق أن ذلك "يعني أن الدبابات الألمانية ستكون نفسها مرة أخرى في الأراضي الروسية".
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ونقلت المصادر للمجلة أن الحكومة الألمانية لا يمكنها الوثوق في كييف في هذا الأمر، مضيفة أن "هذا الخوف يدل على عدم الثقة في برلين تجاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وكان هو سبب عدم حصول صناعة الدفاع الألمانية على الإذن بتزويد كييف بالدبابات القتالية".

وكان السفير الأوكراني في برلين أندري ميلنيك قد وصف في وقت سابق، رفض السلطات الألمانية تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 1"، وعربات المشاة المدرعة من طراز "ماردير" بأنه "عار سيدخل التاريخ".
المصدر: روسيا اليوم
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