تدل الوثائق السرية لكتيبة "آزوف" الأوكرانية والتي تم العثور عليها في ماريوبول على أن 70% من السكان الذين كانوا يعيشون في مناطق جمهورية دونيتسك الخاضعة لكييف كانوا موالين لروسيا.

Advertisement

وجاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الخامسة من خطة التحضير للأعمال العدائية في ماريوبول وضواحيها والتي تم العثور عليها: "السكان المحليون موالون لروسيا في 70% من الحالات".



وكانت هذه الوثائق موجودة في قاعدة كتيبة "آزوف" الواقعة بالقرب من المدرسة رقم 61 لمدينة ماريوبول.



وهذه الوثائق هي خطة العمليات السرية للكتيبة، رقم 1/16 وتسمى بـ "العاصفة". وتلقي هذه الخطة الضوء على الخوارزمية المصممة بعناية للعمليات العسكرية الأوكرانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية.