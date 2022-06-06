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وثائق كتيبة "آزوف": 70% من سكان ماريوبول يؤيدون روسيا

Lebanon 24
06-06-2022 | 04:30
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تدل الوثائق السرية لكتيبة "آزوف" الأوكرانية والتي تم العثور عليها في ماريوبول على أن 70% من السكان الذين كانوا يعيشون في مناطق جمهورية دونيتسك الخاضعة لكييف كانوا موالين لروسيا.
 
 
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وجاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الخامسة من خطة التحضير للأعمال العدائية في ماريوبول وضواحيها والتي تم العثور عليها: "السكان المحليون موالون لروسيا في 70% من الحالات".

وكانت هذه الوثائق موجودة في قاعدة كتيبة "آزوف" الواقعة بالقرب من المدرسة رقم 61 لمدينة ماريوبول.

وهذه الوثائق هي خطة العمليات السرية للكتيبة، رقم 1/16 وتسمى بـ "العاصفة". وتلقي هذه الخطة الضوء على الخوارزمية المصممة بعناية للعمليات العسكرية الأوكرانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية.
المصدر: روسيا اليوم
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