هل يمكن للعالم تجنب كارثة سيبرانية نووية؟

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شكلت المخاوف بشأن الأخطار الكامنة في الأسلحة النووية سمة عصر الحرب الباردة. على الجانب السلبي، اتسمت الفترة بأكملها بمخاوف حادة من أن توتر القوى العظمى قد يتصاعد إلى تبادل نووي، والمخاوف الأمنية الوجودية ستدفع عشرات الدول الإضافية إلى امتلاك أسلحة نووية، وربما الأسوأ من ذلك كله، أن الإرهابيين قد يصبح بامكانهم وضع أيديهم على الأسلحة النووية.وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "لحسن الحظ، لم تتحقق أي من هذه الآفاق المخيفة. لم يتم استخدام الأسلحة النووية مطلقًا، ولم تحصل العديد من الدول الإضافية على أسلحة نووية. كما أن التخوف الذي نوقش على نطاق واسع بشأن سعي الإرهابيين لامتلاك أسلحة نووية لا أساس له إلى حد كبير. ومع ذلك، حدثت سلسلة من الأزمات النووية المرعبة خلال الحرب الباردة، كما حدث في سباق التسلح النووي العدواني الذي دفع الولايات المتحدة والسوفييت إلى بناء ترسانات نووية ضخمة بشكل لا يمكن تصوره. أما على الجانب الإيجابي، فإن امتلاك الأسلحة النووية لعب في النهاية دورًا لا غنى عنه في ثني القوى النووية عن محاربة الدول الأخرى المسلحة نوويًا بشكل مباشر، وقد ثبت أن توفير ضمانات أمنية موسعة مدعومة بالأسلحة النووية لا غنى عنه في وقف انتشار الأسلحة النووية من قبل تلك الدول غير النووية التي تواجه مخاطر وجودية. مع نهاية الحرب الباردة، بدأ دور الأسلحة النووية في حماية الأمن يتجلى، إلى جانب تقليص دراماتيكي لمعظم الترسانات النووية ومستوى استعدادها. مع ذلك، فشلت هذه العملية في تحقيق عائد السلام المأمول، ناهيك عن السعي الذي تم الترويج له كثيرًا من أجل نزع السلاح النووي العالمي، أو الصفر الشامل. علاوة على ذلك، فإن المنافسات والصراعات قد تحولت فقط إلى مجالات أخرى، وأبرزها التقليدية، والسيبرانية، والفضاء".وتابعت المجلة، "ومع ذلك، وكما أوضحت الأزمة الأوكرانية الأخيرة والملاحم النووية الجارية مع كل من كوريا الشمالية وإيران بشكل واضح، فإن الأسلحة النووية لم تتلاشى. وها هي الآن تعود إلى الواجهة من حيث الأهمية والظهور، ويتجلى ذلك في برامج التحديث الطموحة الجارية عبر كل الترسانات النووية الرئيسية، حيث يتقاطع صعود الأسلحة السيبرانية مع أجندة الأمن النووي. كان أحد الاحتمالات المشؤومة بشكل خاص المرتبط بالتطورات في عالم الإنترنت هو ظهور الأسلحة السيبرانية كتهديد للعمليات النووية على المستويات الثلاثة: المادية والرقمية والمعرفية. يمكن أن تعطل الأسلحة السيبرانية أداء الأنظمة المادية المساعدة المرتبطة بالبنية التحتية للأسلحة النووية (مثل إمدادات الطاقة أو أقمار الإنذار المبكر) أو تقوض أداء وظائف القيادة والسيطرة النووية الأساسية على كل مستويات الأقدمية، مما يؤثر على القدرة على التواصل عبر سلسلة القيادة، وتحافظ على الضوابط الإيجابية على الترسانة النووية، وإجراء المهام النووية بشكل آمن وموثوق. ويمكن أن تؤثر الأسلحة السيبرانية بشكل خطير على الإدراك الموقفي الذي يدعم عملية صنع القرار النووي، لا سيما في الأزمات. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الأسلحة السيبرانية يمكن أن تحدث مثل هذه الآثار عن غير قصد، حتى ضد رغبات مرتكبي الهجوم. هناك عدة أسباب تجعل هذا أكثر بكثير من مجرد توقع نظري".وأضاقت المجلة، " بادئ ذي بدء، يجب أن نعترف بوجود حافز قوي لأولئك الذين يشعرون بالتهديد من الأسلحة النووية للعدو للحصول على فهم واضح لدورهم وعملياتهم ونشرهم وخططهم واستعدادهم، وهو ما يخلق بدوره دفعة قوية لاكتشاف أسرار هذه المؤسسة سرًا من خلال استخدام الوسائل البشرية والتقنية على حدٍ سواء. بطبيعة الحال، فإن الصفات الفريدة للقدرات السيبرانية تجعلها جذابة بشكل خاص لهذا الغرض. وكما هو الحال مع أشكال التجسس الأخرى، لا توجد قواعد تحظر مثل هذه الأعمال. ومع ذلك، فإن الاختراقات السيبرانية بطبيعتها ذات قدرة مزدوجة - فهي يمكنها تسريب المعلومات ولكنها تؤثر أيضًا على أداء الأنظمة - وبالتالي يمكن أن تنتج تأثيرات غير مقصودة، خاصةً إذا تم اكتشاف التدخلات وتفسيرها من قبل الجانب المدافع على أنها أكثر شراً في طبيعتها. تشير الطبيعة السرية للغاية لجميع مؤسسات الأسلحة النووية أيضًا إلى أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يتكشف ليس فقط عندما تكون منشأة الأسلحة النووية هي الهدف المقصود للتطفل، ولكن أيضًا عندما تؤثر عمليات الاستخبارات الإلكترونية الهجومية الموجهة إلى أصول أخرى عن غير قصد على الأصول والوظائف النووية. إن اندماج بعض الأصول النووية والتقليدية - مثل الإنذار المبكر وبنى القيادة والتحكم - يزيد من احتمالات حدوث مثل هذه التطورات المزعزعة للاستقرار. أخيرًا، من الضروري النظر في سيناريو يقوم فيه طرف ثالث بتنفيذ عملية إلكترونية "راية كاذبة" ضد هيكل القيادة والتحكم النووي بهدف تأليب الأطراف الأخرى ضد بعضها البعض. لقد شهدنا بالفعل هجمات إلكترونية "مزيفة" ضد أهداف غير نووية. ومن ثم يبدو أنه من المعقول تمامًا أن يحدث مثل هذا السيناريو في المجال النووي أيضًا، بقدر ما يمكن أن تكون عواقبه أكثر خطورة".وبحسب المجلة، "بالنظر إلى ما وراء التهديد الذي تشكله الأسلحة السيبرانية على الأسلحة النووية، نحتاج أيضًا إلى النظر في العواقب المحتملة للهجمات الإلكترونية ضد منشآت الطاقة النووية المدنية. أظهر الصراع الأخير في أوكرانيا مرة أخرى المخاطر الجسيمة الكامنة في التدخل في العمليات العادية للمنشآت النووية خلال أوقات الأعمال العدائية العسكرية. لا تتعلق هذه المخاطر فقط بمحطات الطاقة النووية العاملة والمتصلة بالشبكة ولكنها تمتد أيضًا إلى مرافق تخزين الوقود النووي المستهلك. يتوقف التشغيل الآمن لهذه المرافق على المراقبة المستمرة لأدائها، سواء في الموقع أو عن بُعد، فضلاً عن القدرة على التدخل السريع عند اكتشاف مخالفات تشغيلية خطيرة لمنع وقوع حادث نووي وتخفيف العواقب في حالة حدوثه. يؤدي التعطيل السيبراني أو غيره من الوسائل للقدرة على مراقبة الوضع في هذه المرافق وتنفيذ التدابير التصحيحية بسرعة إلى مخاطر جسيمة ليس فقط من حيث التسبب في فقدان الطاقة لفترات طويلة وإلحاق أضرار بيئية واسعة النطاق ولكن أيضًا بإمكانية إحداث آثار مهددة للحياة على نطاق واسع".وأضافت المجلة، " تتمثل نقطة الانطلاق الطبيعية لمعالجة المخاطر الكامنة في الصلة بين الفضاء الإلكتروني والنووي في الاعتراف بوجودها والتفكير في عواقبها المحتملة. ومع ذلك، فإن قول هذا أسهل بكثير من فعله، حيث من المحتمل أن يواجه مثل هذا الاعتراف مقاومة جدية على أساس أنه قد يجذب انتباهًا سلبيًا كبيرًا إلى المشكلات التي يتم التعامل معها بشكل أفضل في السر ولا تصلح للإصلاحات السريعة. علاوة على ذلك، فإن بعض الخيارات لمعالجة هذه المخاطر لن تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً فحسب، بل ستشمل أيضًا مقايضات تشغيلية وسياسية مؤلمة. وتتراوح هذه من الخطوات الأحادية الجانب التي تشكل مخاطر أو تقوض العمليات الإلكترونية إلى تفاهمات ثنائية أو متعددة الأطراف غير مستساغة. باختصار، في حين أن كل هذه الخيارات تستحق الدراسة الجادة، فما من خيار يقدم نفسه بسهولة على أنه مناسب للتنفيذ الفوري والمباشر. من الناحية الواقعية، إذن، قد يضطر العالم إلى انتظار نداء حقيقي وثيق لتحريك الأطراف المعنية إلى العمل وتحفيزهم على التغلب على التحفظ المؤسسي والسياسي على التفكير بجدية في خطوات للتعامل مع هذه المخاطر بطرق قد تبدو غير متوقعة مسبقًا".