Advertisement

عربي-دولي

اعتراف أوكراني "مر" بشأن واحدة من أهم مدن الشرق

Lebanon 24
06-06-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-959560-637901216268171314.jpg
Doc-P-959560-637901216268171314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف حاكم منطقة لوغانسك، الإثنين، أن القوات الأوكرانية تراجعت من مناطق في مدينة سيفيرودونيتسك.

وأشار سيرغي غايداي إلى أن "المدينة تشهد حرب شوارع عنيفة مع القوات الروسية"، موضحا أن "القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقع في المنطقة الصناعية بالمدينة".
Advertisement

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان أوكرانيا تمكن قواتها من السيطرة على نصف مدينة سيفيرودونيتسك، محذرة من جلب القوات الروسية تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

والأحد أكدت أوكرانيا أن قواتها باتت تسيطر على "نصف" مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق البلاد، التي تشهد معارك طاحنة في إطار الهجوم الروسي على حوض دونباس.

وقال غايداي في مقابلة بثت على منصات التواصل الاجتماعي، إن "قواتنا المسلحة طهّت نصف" هذه المدينة الصناعية من القوات الروسية، مضيفا أن "نصف المدينة بات تحت سيطرة قواتنا".

وسيفيرودونيتسك أكبر مدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين في منطقة لوغانسك التابعة لحوض دونباس.

وتقدمت القوات الروسية تدريجيا في المدينة خلال الأسابيع الأخيرة بعد انسحابها أو دحرها عن مناطق أخرى، بما في ذلك محيط كييف.

لكن بعدما تراجعت من جراء هجوم روسي على المدينة، استعادت القوات الأوكرانية بعض المناطق.

وأكد غايداي أن القوات الروسية كُلفت السيطرة على المدينة بحلول الجمعة، فضلا عن شريان نقل حيوي يربط بين مدينتي ليسيشانسك وباخموت المجاورتين.

وأضاف حاكم لوغانسك: "نتوقع في المستقبل القريب أن كل قوات الاحتياطي المتوافرة لديهم. سيقحمونها (في القتال) لأداء هاتين المهمتين".

وتابع: "في الأيام الخمسة المقبلة ستكون هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات القصف بالمدفعية الثقيلة" من جانب روسيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-06-06
09:00 | 2022-06-06
08:30 | 2022-06-06
07:38 | 2022-06-06
07:30 | 2022-06-06
07:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website