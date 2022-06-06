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عربي-دولي
5 مدن عربية في دولة واحدة تسجل على التوالي أعلى درجات حرارة في العالم اليوم
Lebanon 24
06-06-2022
|
08:30
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سجلت الكويت، الاثنين، أعلى 5 درجات حرارة بالعالم، في عدة مدن، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.
وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد تجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ51 درجة مئوية في مدينة الجهراء الكويتية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها 4 مناطق في البلاد من حيث الحرارة، وهي كالآتي: "
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- الصليبية: 50 درجة مئوية.
-العبدلي: 49.7 درجة مئوية.
- المزرعة التجريبية: 49.6 درجة مئوية.
- مطار الكويت الدولي: 49.4 درجة مئوية".
المصدر:
روسيا اليوم
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