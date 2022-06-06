الأمم المتحدة ترسل محققين إلى أوكرانيا لجمع معلومات حول جرائم اغتصاب

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أعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، أن الأمم المتحدة أرسلت فرقا من المحققين إلى أوكرانيا لدراسة تقارير حول حوادث عنف جنسي.وصرحت باتن في حديث لصحيفة "La Stampa" الإيطالية: "كنت في كييف ولفوف، لم أقابل شخصيا ضحايا الاعتداء الجنسي، لكنني قابلت منظمات غير حكومية ومسؤولين حكوميين أبلغوا عن وجود وثائق عديدة لديهم تؤكد حوادث اعتداء جنسي يحققون فيها... أرسلت الأمم المتحدة فرقا من المحققين إلى الميدان لفهم عدد الحالات وجمع الوثائق. ومن الواضح أن الأمر يستغرق وقتا لإجراء الفحوصات اللازمة، لكن هذا عمل ضروري".وأشارت إلى أنها تلقت معلومات عن قضايا مماثلة تتعلق بالقصر، وكذلك تحت التهديد بالقتل أو في حضور أفراد من عائلة الضحية.وقالت باتن إن الاغتصاب يستخدم في أوكرانيا كوسيلة للقتال، مدققة أن "النساء والرجال الأوكرانيين" أصبحوا ضحايا له، كما شددت على أن مرتكبي الجرائم ليسوا فقط في جانب واحد من الصراع.وأوضحت: "لقد تلقينا تقارير عن وقوع أعمال عنف جنسي في صفوف القوات الأوكرانية. وهذه هي الحالات التي لفتت انتباه المسؤولين الحكوميين في كييف إليها عندما كنت هناك، ويجب أن أقول إنه لم يكن هناك إنكار أو معارضة من جانبهم". وقالت أيضا إنها تعتزم لقاء مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قضايا العنف الجنسي والاتجار بالبشر في النزاعات على خلفية الوضع في أوكرانيا. وستلقي باتن تقرير لها بهذا الشأن في الجلسة عبر الفيديو. وسيشارك في الاجتماع أيضا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.