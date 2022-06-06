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الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

Lebanon 24
06-06-2022 | 10:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "قوات جيش الدفاع بالتعاون مع شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية، حيث رصدت القوات يوم أمس آثار أقدام بالقرب من قرية العوجا في الأغوار وتابعتها حتى تمكنت من كشف ومصادرة حقيبة تحوي على 10 مسدسات".
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وأضاف أدرعي: "تم نقل الأسلحة لمواصلة تحقيق الشرطة".
 
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