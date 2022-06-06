الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

قوات جيش الدفاع بتعاون مع شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية حيث رصدت القوات يوم أمس آثار أقدام بالقرب من قرية العوجا في الأغوار وتابعتها حتى تمكنت من كشف ومصادرة حقيبة تحوي على 10 مسدسات. تم نقل الأسلحة لمواصلة تحقيق الشرطة pic.twitter.com/UR0r1qbyfN
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 6, 2022
قوات جيش الدفاع بتعاون مع شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية حيث رصدت القوات يوم أمس آثار أقدام بالقرب من قرية العوجا في الأغوار وتابعتها حتى تمكنت من كشف ومصادرة حقيبة تحوي على 10 مسدسات. تم نقل الأسلحة لمواصلة تحقيق الشرطة pic.twitter.com/UR0r1qbyfN