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عربي-دولي

سكرتير مجلس الأمن الأوكراني: "الخسارة المؤقتة" لأراضي البلاد ليست مأساة

Lebanon 24
06-06-2022 | 11:30
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أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أنه لا يعتبر انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من عدد من المناطق في دونباس مأساة.
وقال دانيلوف في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية "الخسارة المؤقتة للأراضي ليست مأساة. خسارة دولة ستكون مأساة".
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ووفقا له فإنه من "الصعب جدا جدا" بالنسبة لأوكرانيا تحقيق انتصارات في الصراع مع روسيا، لكن القوات مستعدة للمقاومة لفترة طويلة.
وأشار إلى أن روسيا لديها تفوق في المدفعية، ولهذا فإن القوات المسلحة الأوكرانية "لا تستطيع الرد بشكل مناسب" على الإجراءات الروسية في المعركة.
وشدد على أن أوكرانيا يمكن أن تستمر في سحب قواتها من دونباس من أجل إعادة تجميع صفوفها وتلقي المساعدة العسكرية من الدول الغربية.
وحسب قوله فإن أوكرانيا ستكون قادرة على "استعادة" السيطرة على الأراضي المفقودة.
 
(روسيا اليوم)
 
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