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غروسي: من مصلحة إيران التعاون وتوضيح الأمور الغامضة بشأن أنشطتها

Lebanon 24
06-06-2022 | 12:30
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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، اليوم الاثنين، إن لدى إيران برنامجا نوويا طموحا ومن مصلحتها التعاون وتوضيح الأمور الغامضة بشأن أنشطتها.
وفي كلمة له أمام مجلس محافظي الوكالة بفيينا قال غروسي إن ما حصلت عليه الوكالة من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة، مشيرا إلى أن "امتلاك إيران الكمية الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية مسألة وقت".
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وأكد أن "عمل مفتشي الوكالة تأثر بشكل كبير في إيران خلال الأشهر الماضية منذ قرار وقف طهران التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي"، مشددا على أن "إيران لم تقدم أجوبة شافية حول العثور على آثار يورانيوم في 3 أماكن سرية".
وأضاف: "على إيران التعاون من دون تأخير لحل المسائل العالقة وإلا فلن تكون الوكالة قادرة على منح ضمانات تؤكد أن برنامجها النووي سلمي حصرا".
 
(روسيا اليوم)
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