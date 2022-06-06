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وزير الخارجية الهنغاري: زيلينسكي يعاني من مشاكل عقلية

Lebanon 24
06-06-2022 | 13:00
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أيد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو موقف رئيس البرلمان لازلو كوفير، الذي اعتبر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعاني مشاكل عقلية.
وكتب سيارتو على "فيسبوك": "بينما كان عشرات الآلاف من الأشخاص في هنغاريا في الأشهر الأخيرة يعملون لمساعدة أوكرانيا والشعب الأوكراني، يتحدث السياسيون الأوكرانيون باستمرار عن المجر بنبرة غير مقبولة، ويستفزوننا، ويكذبون ويحاولون الافتراء علينا. ولم يعبروا أبدا عن امتنانهم بشكل علني. وانطلاقا من كل هذا، فإن لازلو كيفر محق تماما، حتى لو كان الأوكرانيون غاضبين من هذا".
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أعرب كوفير في وقت سابق عن دهشته وامتعاضه من سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع بقية الرؤساء مشككا بصحة قدراته العقلية.
وشدد كيفير على أن المحتاجين إلى المساعدة عادة ما يطلبونها بأدب وإن كان بإصرار لكن دون اللجوء إلى المطالب والتهديدات.
 
(روسيا اليوم) 
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