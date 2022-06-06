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عربي-دولي

الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد برد حازم على أي استفزاز من كوريا الشمالية

Lebanon 24
06-06-2022 | 13:30
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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت في وقت سابق اليوم صواريخ باليستية.
وخلال مراسم الاحتفال بيوم الذكرى السابع والستين التي أقيمت في مقبرة سيئول الوطنية، قال يون: "حتى في هذه اللحظة، تتقدم التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن "البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم".
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وأفاد بأن إدارته ستعزز ردع التهديدات النووية والصاروخية، مؤكدا أنها سترد بحزم وصارم على أي استفزاز كوري شمالي، مع التأكد من عدم وجود أي ثغرات في حماية أرواح وممتلكات شعبنا.
وخلال القمة التي عقدت في سيئول الشهر الماضي، اتفق يون والرئيس الأميركي جو بايدن على بدء المناقشات لتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة. كما أعادت القمة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع لحماية كوريا الجنوبية، بما في ذلك القدرات النووية الأميركية.
 
(روسيا اليوم)
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