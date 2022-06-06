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عربي-دولي

الكرملين: إقرار بوتين وأردوغان مبادئ اتفاق الأمن الغذائي بعد مشاورات وزارية

Lebanon 24
06-06-2022 | 15:00
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أشار دميتري بيسكوف متحدث الكرملين إلى أن إقرار الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اتفاق الأمن الغذائي لشحن الحبوب الأوكرانية، لن يتم إلا بعد مشاورات وزيري خارجية البلدين.
وقال: "القرار سيتخذ بناء على نتائج المباحثات الوزارية بين البلدين".
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وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأكد أن "النقطة الأخيرة في هذه القضية بحاجة لموافقة قيادتي البلدين عليها".
ورفض لافروف محاولات حل مشكلة تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا بقرار من مجلس الأمن الدولي، ووصف هذه المحاولات بـ"الألاعيب القديمة".
وأضاف أن "الجميع يعرفون جيدا أن ذلك يتطلب شيئا واحدا فقط وهو إصدار /الرئيس الأوكراني فلاديمير/ زيلينسكي أوامره بإزالة الألغام من الموانئ".
بدوره، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "وجود عدة خيارات لتصدير الحبوب الأوكرانية، بما فيها عبر ميناء أوديسا بعد نزع الألغام منه، أو عبر مينائي ماريوبول وبيرديانسك الخاضعين للسيطرة الروسية، أو حتى عبر نهر الدانوب أو أراضي بيلاروس".
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أزمة غذاء عالمية بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بعرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وهي اتهامات ترفضها موسكو بشكل قاطع.
 
(روسيا اليوم) 
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