الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس البوسنة والهرسك

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على رئيس البوسنة والهرسك، مارينكو سافارا.

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كما تمت إضافة ألين سيرانيتش وزير الصحة والرفاهية في جمهورية صربسكا، وهي جزء من اتحاد البوسنة والهرسك، إلى قائمة العقوبات.وقبل عام، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا بفرض قيود على الممتلكات والتأشيرات ضد مواطني دول غرب البلقان الذين تشتبه السلطات الأميركية في تورطهم بـ"زعزعة استقرار" المنطقة.