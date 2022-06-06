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عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس البوسنة والهرسك

Lebanon 24
06-06-2022 | 15:30
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على رئيس البوسنة والهرسك، مارينكو سافارا.
كما تمت إضافة ألين سيرانيتش وزير الصحة والرفاهية في جمهورية صربسكا، وهي جزء من اتحاد البوسنة والهرسك، إلى قائمة العقوبات.
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وقبل عام، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا بفرض قيود على الممتلكات والتأشيرات ضد مواطني دول غرب البلقان الذين تشتبه السلطات الأميركية في تورطهم بـ"زعزعة استقرار" المنطقة.
 
(روسيا اليوم)
 

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