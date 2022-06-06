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عربي-دولي

المملكة المتحدة.. تسجيل 73 إصابة جديدة بجدري القرود

Lebanon 24
06-06-2022 | 16:59
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 73 إصابة جديدة بجدري القرود، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 300 حالة في البلاد.
وذكر مسؤولو الصحة حتى الآن، يوجد في المملكة المتحدة أكبر انتشار تم تحديده للمرض خارج إفريقيا، مع الغالبية العظمى من الإصابات عند المثليين.
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ويحذرون من أن أي شخص، بغض النظر عن ميوله الجنسية، من المحتمل أن يكون معرضا للإصابة بجدري القردة إذا كان على اتصال وثيق مع المريض.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد أن أكثر من عشرين دولة لم تسجل من قبل حالات إصابة بالفيروس، وأبلغت عن 780 إصابة، بزيادة أكثر من 200٪ في الحالات منذ أواخر أيار.
 
(روسيا اليوم) 
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