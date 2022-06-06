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عربي-دولي

واحدة في دبي.. قاض أميركي يأمر بمصادرة طائرتين لأبراموفيتش

Lebanon 24
06-06-2022 | 14:33
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أمر قاض فيدرالي أميركي، الاثنين، بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، مشيرا إلى أنهما انتهكتا العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأثرياء الروس الذين يدعمون الحرب في أوكرانيا.
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وقالت شبكة "سي أن بي سي" إن الطائرتين "بوينغ 787-8 دريملاينر" و"غالفستريم جي650 إي آر" توجهتا إلى مناطق روسية في آذار من هذا العام، في انتهاك لقيود أميركية على التصدير المفروضة في أعقاب الغزو.
والطائرة بوينغ، التي تقدر قيمتها بحوالي 350 مليون دولار تتواجد حاليا في دبي، بينما توجد الأخرى في روسيا، وفقا لسجلات المحكمة.
وذكر عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في إفادة للمحكمة أن أبراموفيتش "يمتلك و/ أو يتحكم في الطائرتين من خلال سلسلة من الشركات الوهمية".
وكان 3 رجال أعمال روس، من بينهم رومان أبراموفيتش، قد أعلنوا أنهم سيطعنون في قرار فرض عقوبات أوروبية عليهم، وفق محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي.  
وفي إطار العقوبات الأوروبية والبريطانية التي فرضت على الملياردير الروسي، أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم إتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي من أبراموفيتش إلى "كونسورتيوم" يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.
 
(الحرة) 
 
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