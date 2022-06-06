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عربي-دولي

موسكو غاضبة بعد إغلاق أجواء أوروبية في وجه لافروف

Lebanon 24
06-06-2022 | 17:06
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في خطوة هي الأولى من نوعها، أقدمت 3 دول من شرق أوروبا على منع مرور طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طريقها إلى صربيا، الأمر الذي ندّدت به موسكو، واعتبرته "خطوة عدائية وإجراء غير مسبوق".
نددت موسكو، أمس، بإغلاق 3 دول من شرق أوروبا مجالها الجوي أمام طائرة كان يفترض أن تقل وزير خارجيتها سيرغي لافروف المستهدف بعقوبات أوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيارة إلى صربيا، معتبرة ذلك خطوة عدائية وغير مسبوقة، وهدّدت من ناحية أخرى بقصف مقر الحكومة في كييف ومطار العاصمة، رداً على أسلحة الغرب.
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وخلال مؤتمر صحافي عقده بشكل عاجل عبر "الإنترنت"، قال لافروف: "ما حصل ما كان من الممكن تخيّله، فقد حُرمت دولة ذات سيادة من حق المضي قُدما بسياستها الخارجية، وندد بما اعتبره مشينًا".
وأغلقت بلغاريا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو، والدول الثلاث أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مجالها الجوي أمام طائرة لافروف التي كان من المقرر أن تنقله إلى صربيا، في زيارة ليومين يلتقي خلالها الرئيس الصربي ألكسندر فويتشيتش ووزير الخارجية نيكولا سيلاكوفيتش وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بورفيريجي.
المصدر: الجريدة الكويتية
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