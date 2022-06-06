26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلينكن: بوتن يمارس الابتزاز بـ"القمح الأوكراني"
Lebanon 24
06-06-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين أن التقارير التي تفيد بأن روسيا "تسرق" الحبوب الأوكرانية "موثوقة"، معتبرا أن هدفها من ذلك "بيعها للربح منها".
وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع أن أزمة قطاع الحبوب "متعمدة"، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بممارسة "الابتزاز" في سبيل رفع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
Advertisement
وأكد الوزير الأميركي أن موسكو بدأت أيضًا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت "حصارًا بحريًا في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية" حول العالم.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن واشنطن حذّرت 14 دولة معظمها في إفريقيا في منتصف مايو من أن سفن شحن روسية تحمل "حبوبا أوكرانية مسروقة".
وأشار أنتوني بلينكن إلى هذا المقال من الصحيفة الأميركية من دون أن يؤكد بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول الإفريقية.
كذلك اتهم السفير الأوكراني في أنقرة روسيا الجمعة بـ"سرقة" وتصدير الحبوب الأوكرانية ولا سيما إلى تركيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا في أوكرانيا بسبب الحرب، وقد تزداد كميتها ثلاث مرات بحلول الخريف على ما أكد.
وأضاف "نحن بحاجة إلى ممرات بحرية ونناقش ذلك مع تركيا والمملكة المتحدة" وكذلك مع الأمم المتحدة.
وروسيا وأوكرانيا قوتان كبريان في مجال انتاج الحبوب وتمثلان معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية التي تسببت الحرب في ارتفاع أسعارها.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
Lebanon 24
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
05:39 | 2022-06-06
06/06/2022 05:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور: "اتقوا الله" (صور)
Lebanon 24
جويل مردينيان تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور: "اتقوا الله" (صور)
08:00 | 2022-06-06
06/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيدا عن السياسية... هل أصبح الافتخار بجوليا "خطيئة"!؟
Lebanon 24
بعيدا عن السياسية... هل أصبح الافتخار بجوليا "خطيئة"!؟
08:00 | 2022-06-06
06/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الأجبان تتجاوز المعقول في لبنان.. الأرقام مُفاجئة!
Lebanon 24
أسعار الأجبان تتجاوز المعقول في لبنان.. الأرقام مُفاجئة!
15:08 | 2022-06-06
06/06/2022 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدّث عن "إعلان حرب" بحالة واحدة.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدّث عن "إعلان حرب" بحالة واحدة.. هذا ما سيحصل قريباً
07:38 | 2022-06-06
06/06/2022 07:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-06-07
برصاص صديقه المقرب.. مقتل وزير في الدومينيكان والدافع مجهول
03:30 | 2022-06-07
مواجهات أوكرانيا تحيي الحرب الباردة مجددا؟
03:00 | 2022-06-07
معارك ضارية في "مدينة السماد".. لماذا تصر عليها روسيا؟
02:30 | 2022-06-07
الغرب لزيلينسكي: لا ندعم نقل السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى كييف
02:00 | 2022-06-07
روسيا: لن نؤيد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران
01:30 | 2022-06-07
"هزيمة وشيكة"... أوكرانيا: من الصعب تحقيق انتصارات كبيرة على روسيا
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
07/06/2022 11:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
07/06/2022 11:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
07/06/2022 11:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact