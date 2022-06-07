زيلينسكي: سيكون وضعنا صعباً إذا خسرنا معركة دونباس

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وأضاف الرئيس الأوكراني في حديث لوسائل إعلام اليوم الاثنين، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، معترفاً بتقدم روسيا في دونباس. ينما تستمر المعارك الضارية بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على شرق البلاد، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن وضع بلاده سيكون صعباً في حال خسارة معركة دونباس، مشيرا إلى أن روسيا تريد السيطرة على زابوريجيا أيضا للتقدم نحو سط أوكرانيا.وأضاف الرئيس الأوكراني في حديث لوسائل إعلام اليوم الاثنين، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، معترفاً بتقدم روسيا في دونباس.





وعن تصدير الحبوب إلى خارج البلاد، أوضح الرئيس الأوكراني أن كييف تدرس تصدير تلك الحبوب عبر ممر آمن بالتنسيق مع بريطانيا وتركيا، لكنه رفض مقترح نقل الحبوب عبر بيلاروسيا.



تراجع أوكرانيا في سيفيرودونيتسك

في السياق ذاته، قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك، إن موقف أوكرانيا "ساء قليلا" في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، لكن قوات كييف دافعت عن مواقعها في مواجهة روسيا في منطقة صناعية مع احتدام القتال.



وتحاول القوات الأوكرانية الصمود بعد أن قالت إنها استعادت نصف المدينة المحاصرة في مقاطعة لوغانسك، حيث ركزت القوات الروسية هجومها على قلب منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. إلا أنه أكد في الوقت ذاته استمرار الدفاع شرقاً، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".وعن تصدير الحبوب إلى خارج البلاد، أوضح الرئيس الأوكراني أن كييف تدرس تصدير تلك الحبوب عبر ممر آمن بالتنسيق مع بريطانيا وتركيا، لكنه رفض مقترح نقل الحبوب عبر بيلاروسيا.تراجع أوكرانيا في سيفيرودونيتسكفي السياق ذاته، قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك، إن موقف أوكرانيا "ساء قليلا" في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، لكن قوات كييف دافعت عن مواقعها في مواجهة روسيا في منطقة صناعية مع احتدام القتال.وتحاول القوات الأوكرانية الصمود بعد أن قالت إنها استعادت نصف المدينة المحاصرة في مقاطعة لوغانسك، حيث ركزت القوات الروسية هجومها على قلب منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

زيارة الجبهة

وكان زيلينسكي كشف في وقت سابق أمس، أنه زار ليسيتشانسك وسوليدار، في إشارة إلى زيارته مواقع القيادة في هاتين المنطقتين بالقرب من سيفيرودونتسك كبرى مدن دونباس حيث تركز موسكو هجومها.



كما ذكرت الرئاسة الأوكرانية أنه زار أيضاً باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع الجنود.