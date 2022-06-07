"هزيمة وشيكة"... أوكرانيا: من الصعب تحقيق انتصارات كبيرة على روسيا

بلهجة تعبر عن هزيمة وشيكة، اعتبر مجلس الأمن الأوكراني، اليوم الاثنين، أن "الخسارة المؤقتة لأراضي البلاد ليست مأساة"، مشيراً إلى أنه "من الصعب تحقيق انتصارات كبيرة على روسيا لكننا ندافع جيدا".

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تحذير من خسارة دونباس

أتت تلك التصريحات، بعد ساعات من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن وضع بلاده سيكون صعباً في حال خسارة معركة دونباس.



وأضاف الرئيس الأوكراني في حديث لوسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، معترفاً بتقدم روسيا في دونباس.



إلا أنه أكد في الوقت ذاته استمرار الدفاع شرقاً، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".



"الموقف الأوكراني سيئ"

في السياق ذاته، قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك، إن موقف أوكرانيا "ساء قليلا" في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، لكن قوات كييف دافعت عن مواقعها في مواجهة روسيا في منطقة صناعية مع احتدام القتال. وأكد المجلس استعداد القوات الأوكرانية لمقاومة روسيا لفترة طويلة، مشيراً إلى سحب القوات من مناطق في دونباس لإعادة تجميع الصفوف.تحذير من خسارة دونباسأتت تلك التصريحات، بعد ساعات من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن وضع بلاده سيكون صعباً في حال خسارة معركة دونباس.وأضاف الرئيس الأوكراني في حديث لوسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، معترفاً بتقدم روسيا في دونباس.إلا أنه أكد في الوقت ذاته استمرار الدفاع شرقاً، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"."الموقف الأوكراني سيئ"في السياق ذاته، قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك، إن موقف أوكرانيا "ساء قليلا" في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، لكن قوات كييف دافعت عن مواقعها في مواجهة روسيا في منطقة صناعية مع احتدام القتال.