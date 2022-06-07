وسط توقعات بزيارة بايدن إلى إسرائيل وفلسطين.. واشنطن تعلق على آفاق حل الدولتين

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة "لحماية أمن إسرائيل" و"تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين"، معترفة مع ذلك بأن هذا الحل لا يزال بعيد المنال.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "كان هدفنا منذ اليوم الأول لهذه الإدارة بذل كل ما في وسعنا لتعزيز ودعم حل الدولتين على وجه التحديد، لأن حل الدولتين، كما نعتقد.. هو الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وكذلك لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمن وسلام في بلد خاص به".

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