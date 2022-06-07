أزمة القمح العالمية بالأرقام.. تعرفوا على أكبر الدول المُصدرة والمستوردة للقمح

يقفُ العالم حالياً أمام أزمة غذاء جديدة تُهدّد الكثير من الدول، وقد كشفت التقارير مؤخراً أن مخزونات القمح تتراجع وتكادُ لا تكفي في وقت قريب.

فعلياً، فإنّ الأزمة الروسية - الأوكرانية هي التي ساهمت في بروز هذا التهديد الغذائي، في وقتٍ اندفعت فيه دول كبرى لتحصين نفسها تجارياً وغذائياً، فقامت بوقف تصدير القمح والسلع الأساسية من أجل دعم أسواقها. ومع كل هذه المشهدية، ارتفعت أسعار القمح عالمياً، فكانت الزيادة بارزة وانعكست بشكل كبير على الدول الفقيرة.

Advertisement

وفي ما يلي، أرقامٌ تلخص أزمة القمح العالمية وهي على النحو التالي:

1. حاجة العالم من القمح سنوياً: 800 مليون طن

2. المخزون العالمي الحالي: 270 مليون طن

3. السعر الحالي لطن القمح: 391 دولاراً

4. الزيادة في الأسعار: 21%

أكبر منتجي القمح عالمياً خلال موسم "2020 و 2021"



2. الهند 108 ملايين طن

3. روسيا 85 مليون طن

4. أمريكا 50 مليون طن

5. كندا 35 مليون طن

6. أستراليا 33 مليون طن

7. باكستان 26 مليون طن

8. أوكرانيا 25 مليون طن

9. تركيا 18 مليون طن

10. الأرجنتين 18 مليون طن

11. إيران 15 مليون طن

12. كازاخستان 14 مليون طن

13. بريطانيا 10 ملايين طن

14. مصر 9 ملايين طن

15. البرازيل 6 ملايين طن 1. الصين 134 مليون طن2. الهند 108 ملايين طن3. روسيا 85 مليون طن4. أمريكا 50 مليون طن5. كندا 35 مليون طن6. أستراليا 33 مليون طن7. باكستان 26 مليون طن8. أوكرانيا 25 مليون طن9. تركيا 18 مليون طن10. الأرجنتين 18 مليون طن11. إيران 15 مليون طن12. كازاخستان 14 مليون طن13. بريطانيا 10 ملايين طن14. مصر 9 ملايين طن15. البرازيل 6 ملايين طن

أكبر الدول المصدرة للقمح



2. أميركا 6.32 مليار دولار (14.1%)

3. كندا 6.3 مليار دولار (14%)

4. فرنسا 4.5 مليار دولار (10.1%)

5. أوكرانيا 3.6 مليار دولار (8%)

6. أستراليا 2.7 مليار دولار (6%)

7. الأرجنتين 2.12 مليار دولار (4.7%)

8. ألمانيا 2.1 مليار دولار (4.7%)

9. كازاخستان 1.1 مليار دولار (2.5%)

10. بولندا 1 مليار دولار (2.3%)

11. رومانيا 948.8 مليون دولار (2.1%)

12. ليتوانيا 910.7 مليون دولار (2%)

13. بلغاريا 699.2 مليون دولار (1.6%)

14. لاتفيا 649.2 مليون دولار (1.4%)

15. المجر 630.6 مليون دولار (1.4%) 1. روسيا 7.9 مليار دولار أميركي (17.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية)2. أميركا 6.32 مليار دولار (14.1%)3. كندا 6.3 مليار دولار (14%)4. فرنسا 4.5 مليار دولار (10.1%)5. أوكرانيا 3.6 مليار دولار (8%)6. أستراليا 2.7 مليار دولار (6%)7. الأرجنتين 2.12 مليار دولار (4.7%)8. ألمانيا 2.1 مليار دولار (4.7%)9. كازاخستان 1.1 مليار دولار (2.5%)10. بولندا 1 مليار دولار (2.3%)11. رومانيا 948.8 مليون دولار (2.1%)12. ليتوانيا 910.7 مليون دولار (2%)13. بلغاريا 699.2 مليون دولار (1.6%)14. لاتفيا 649.2 مليون دولار (1.4%)15. المجر 630.6 مليون دولار (1.4%)

أكبر الدول المستوردة للقمح