مواجهات أوكرانيا تحيي الحرب الباردة مجددا؟

Advertisement

منذ غزو روسيا لأوكرانيا، كثر الحديث عن أصداء الحرب العالمية الثانية ومخاطر اندلاع حرب ثالثة. لكن اللحظة العالمية الحالية تشبه إلى حد كبير عودة الحرب الباردة.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "مرة أخرى، تقوم الولايات المتحدة بتجميع تحالف من الديمقراطيات لمواجهة المحور الروسي- الصيني. ومرة أخرى، تعتبر مخاطر الحرب النووية مركزية في السياسة الدولية. ومرة أخرى، هناك كتلة كبيرة من دول عدم الانحياز - يشار إليها الآن عمومًا باسم "الجنوب العالمي" - يتودد إليها الطرفان بشدة. يصر العديد من هذه الدول على أن الحرب الأوكرانية هي نزاع إقليمي يجب ألا يُسمح له بتعطيل أو تغيير العالم بأسره. لكن صانعي السياسة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يؤطرون الحرب بالفعل من منظور عالمي. فهم يرون روسيا والصين كشريكين في تحدي "النظام القائم على القواعد"، والذي تدعمه الولايات المتحدة وحلفاؤها. وتشكل المعارك في أوكرانيا حاليا المسرح المركزي لهذا الصراع الأوسع. من وجهة نظر واشنطن، فإن التهديدات الأمنية في أوروبا وآسيا أصبحت الآن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن المسؤولين ينظرون إلى القارتين على أنهما "نظام تشغيل واحد"."وأضافت الصحيفة، "هذا هو نمط التفكير الذي يذكرنا كثيرًا بالحرب الباردة، عندما كانت الولايات المتحدة تدرك دائمًا أن ما حدث في فيتنام أو كوريا يمكن أن يكون له آثار على مدينة برلين المقسمة أو على شمال المحيط الأطلسي. أحد الاختلافات الكبيرة عن الحرب الباردة الأخيرة هو أن الأميركيين هذه المرة يرون أن الصين، وليس روسيا، هي أخطر منافس لهم. لم يتغير هذا الاعتقاد على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من شن الحرب. في الواقع، زاد تركيز إدارة بايدن على الصين من النزعة إلى رؤية الحرب الأوكرانية على أنها لا تتعلق فقط بأمن أوروبا، بل تتعلق بالنظام العالمي الأوسع. في حين أن هناك بعض الحديث اللطيف في الغرب حول محاولة "القيام بأسلوب كيسنجر" - ومرة أخرى هندسة الانقسام بين روسيا والصين، كما حدث في السبعينيات - إلا أن قلة في واشنطن تعتقد أن هذا احتمال معقول على المدى القريب. على العكس من ذلك، يرى المسؤولون الأميركيون أن الصين تقف بقوة إلى جانب روسيا. ويبقى استبعاد بكين من ترجمة مشاعرها المؤيدة لروسيا إلى دعم عسكري أو اقتصادي مباشر لموسكو أولوية أميركية عليا".وتابعت الصحيفة، "إن حلفاء الولايات المتحدة في آسيا - ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا - يدركون أيضًا تداعيات حرب أوكرانيا على أمنهم. إن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لهم هو أن العدوان الروسي يشجع الصين ويشتت انتباه أميركا - مما يؤدي إلى غزو الصين لتايوان الذي سيغيّر المنطقة. وأفضل حالة هي أن حرب أوكرانيا تنشّط التحالف الغربي والقيادة العالمية للولايات المتحدة وتتسبب في تراجع الصين في آسيا. لكن في الواقع، لا يعتقد المقربون من بايدن أن المشاكل الروسية في أوكرانيا قد غيرت آراء الصينيين بشأن الحكمة من غزو محتمل لتايوان، ويعتقدون أن الصينيين مهتمون أكثر بمعرفة أين أخطأت روسيا - وتعديل خططهم وفقًا لذلك. من المحتمل أن تكون الحاجة إلى القوة الساحقة في أي عمل عسكري أحد الدروس. والسبب الآخر هو الحاجة إلى حماية الاقتصاد الصيني من العقوبات الغربية المحتملة. في أواخر أيار، زار بايدن اليابان وكوريا الجنوبية - واقترح أن الولايات المتحدة ستقاتل للدفاع عن تايوان، وهي ليست المرة الأولى (اضطرت إدارته مرة أخرى إلى التحفظ على تعليقات الرئيس). وفي نهاية حزيران، سيعقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) قمة في مدريد. بشكل ملحوظ، تمت دعوة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا للحضور".ورأت الصحيفة، "إن توحيد تحالف الديمقراطيات يهدف إلى تحسين الوضع الأمني للغرب في كل من أوروبا وآسيا. وتلعب دول مثل اليابان دورًا رمزيًا وعمليًا مهمًا في الصراع مع روسيا. إن هذه الدول ضرورية لمواصلة جهود فرض العقوبات على روسيا - مما يجعل من الصعب على موسكو إيجاد طرق سهلة للالتفاف عليها. في المقابل، يحرص الآسيويون على رؤية الدول الأوروبية تلعب دورًا أمنيًا أكبر في آسيا. تم الترحيب بالزيارات البحرية الأخيرة التي قام بها البريطانيون والفرنسيون والألمان والهولنديون للمنطقة. لكن في حين أن الأميركيين سعداء برد فعل أهم حلفائهم في شمال آسيا على حرب أوكرانيا، فإنهم قلقون من فشلهم في كسب معركة الرأي في جنوب شرق آسيا. في اجتماع القمة الأخير مع رابطة دول جنوب شرق آسيا في واشنطن، ردد بعض قادة دول الآسيان بشكل خاص نقاط الحديث الروسية حول مسؤولية الناتو عن الحرب في أوكرانيا وزعموا قيامه بعمليات "الراية الزائفة". يُنظر إلى الهند على أنها تحدٍ أكثر أهمية. كانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حريصة على تجنب الانحياز إلى جانب أوكرانيا، والامتناع عن التصويتات الرئيسية للأمم المتحدة وزيادة واردات النفط من روسيا. يعتقد الأميركيون أن مضايقة نيودلهي بشأن هذا الموضوع من المرجح أن تأتي بنتائج عكسية. وبدلاً من ذلك، فإنهم عازمون على تقريب الهند تدريجياً منهم من خلال التأكيد على المصالح الأمنية المشتركة للبلدين في احتواء القوة الصينية".وبحسب الصحيفة، "يرى بعض المؤرخين الآن ان الحربين العالميتين الأولى والثانية كانتا مرحلتين من الصراع عينه - يفصل بينهما جيل من السلام الهش على نحو متزايد. ربما سيتحدث مؤرخو المستقبل عن الحربين الباردة الأولى والثانية - التي فصلها عصر العولمة الذي دام 30 عامًا. انتهت الحرب الباردة الأولى بسقوط جدار برلين في عام 1989. ويبدو أن الحرب الثانية بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022".