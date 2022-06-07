هل تراجعت القوة القتالية الروسية في أوكرانيا؟

بعد مرور مئة يوم على الحرب الأوكرانية الروسية، ها قد بدأت قوة القوات الروسية بالتراجع، وفقاً لمعهد دراسات الحرب (ISW) وذلك في آخر تحديث له عن مجريات الصراع.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، "ظل مصير سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا معلقًا على المحك خلال الأسبوع الماضي، حيث أصبحت المدينة مسرحًا لبعض أعنف المعارك التي خيضت خلال الصراع بأكمله. بحلول نهاية الأسبوع الماضي، سيطرت القوات الروسية على 70 بالمئة من المدينة، بحسب السلطات المحلية. في اليومين الماضيين، قال حاكم منطقة لوهانسك سيرهي غايداي إن القوات الأوكرانية نجحت في دفع القوات الروسية للتراجع، واستعادت نصف سيفيرودونتسك. وقال غايداي إن "المدينة الان مقسمة تقريبا الى نصفين". وأكدت ISW أن الهجوم المضاد الأوكراني "دفع القوات الروسية إلى الضواحي الشرقية للمدينة وخارج المستوطنات الجنوبية". إن الهجوم المضاد الأوكراني الناجح "من المرجح أن يجبر القادة الروس على الالتزام بوحدات ومعدات متدهورة إضافية في المنطقة لوقف الجهود الأوكرانية الناجحة لدحر المكاسب التي استغرقت القوات الروسية أكثر من أسبوع لتأمينها"، وذلك وفقاً ما كتبت ISW، وهي مؤسسة فكرية مقرها الولايات المتحدة تدعي أنها تقدم "فهمًا مستنيرًا للشؤون العسكرية من خلال بحث موثوق به، وتحليلات موثوقة، وتعليم مبتكر"."

وأضافت المجلة، "وتابعت المؤسسة أن القتال حول سيفيرودونتسك يبقي المهاجمين الروس مشغولين على جبهة لوهانتسك، وغير قادرين على إعادة تركيز قواتهم في مناطق أخرى حيث القتال لا يزال مستمراً. أكد مركز الأبحاث أن القوات الروسية تركز حاليًا على ثلاث جبهات في شرق أوكرانيا: جنوب خاركيف ودونيتسك ولوهانسك أوبلاست. لم تحقق القوات الروسية على أي من هذه الجبهات الثلاث أي مكاسب إقليمية مهمة خلال عطلة نهاية الأسبوع. يتم تنفيذ هذا الجهد الرئيسي جنبًا إلى جنب مع استمرار القتال في خاركيف والمنطقة المحيطة بإيزيوم والمنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد. كتب مركز الأبحاث الأميركي أن نجاح القوات الأوكرانية في استعادة أجزاء من مدينة سيفيرودونتسك و"إبطاء العمليات الروسية بنجاح" في اليومين الماضيين هو علامة على "تراجع القوة القتالية للقوات الروسية في أوكرانيا". ومع ذلك، فإن التحسن المؤقت لا يشير إلى اضطراب أو تحول دراماتيكي في الوضع في سيفيرودونيتسك. في آخر ظهور له على التلفزيون الوطني، قال حاكم منطقة لوهانسك إن الوضع ساء مرة أخرى بالنسبة لأوكرانيا في سيفيرودونتسك. ونقلت رويترز عن غايداي قوله "نجح مدافعوننا في شن هجوم مضاد لفترة معينة؛ لقد حرروا ما يقرب من نصف المدينة. لكن الآن ساء الوضع قليلا بالنسبة لنا مرة أخرى"."

وتابعت المجلة، "لكن مع تركيز القوات الروسية على الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك بأكملها ومحاربة الهجوم المضاد الأوكراني هناك، فبات أمام القوات الأوكرانية فرصة لتحقيق مكاسب على جبهات أخرى لا تزال تحت سيطرة القوات الروسية، كما هو الحال في منطقة خاركيف ومنطقة خيرسون، كما كتبت ISW. وأفادت قناة روسية عبر حسابها على "تيليغرام" في 5 حزيران أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا شمال مدينة خاركيف، على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تؤكد الهجوم. أفادت ISW أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات مضادة "محدودة ومحلية" في تسوبيفكا وتوروف وفيليكي بروخودي وتيرنوفا وروبيجني وستاري سالتيف في شمال خاركيف، لكنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت أوكرانيا قد استعادت هذه المواقع أو ما إذا كانت لا تزال متنازع عليها. وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، نقلاً عن مسؤولين روس، تحاول القوات الروسية تحقيق "التحرير الكامل" لمنطقة دونباس، وهي منطقة يسكنها الانفصاليون المدعومون من روسيا. وتواصل القوات الروسية أيضًا تحقيق "تقدم بطيء ولكن مهم" على طول الحدود الشرقية للبلاد مع أوكرانيا".