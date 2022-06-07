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الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل مقطع فيديو حول مقتل أحد كوادره

Lebanon 24
07-06-2022 | 07:00
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كشف الحرس الثوري الإيراني حقيقة الأنباء المتداولة حول اغتيال أحد كوادر الحرس في محافظة قم، جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة لفيلق "الإمام علي بن أبي طالب": "إثر انتشار نبأ مزيف ادعي فيه اغتيال أحد كوادر الحرس الثوري في محافظة قم، فإننا إذ نفند هذا النبأ، نؤكد بأن شريط الفيديو المبثوث في الأجواء الافتراضية متعلق باشتباك مسلح وقع بين كوادر قيادة الأمن الداخلي في المحافظة وبين مهربي مخدرات إذ أنه وللأسف لقي سائق سيارة عابرة من المكان مصرعه إثر إصابته برصاص المهربين وتوفي بسبب الجراح البالغة التي أصيب بها".   
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وتابع البيان: "إننا إذ نفند الطابع الإرهابي للحادث واعتبار الشخص القتيل من كوادر الحرس الثوري، نذكر الناشطين في مجال الاعلام بضرورة تجنب الأنباء الكاذبة المؤدية إلى رواج الشائعات وإرباك أذهان الرأي العام".
 
(روسيا اليوم)
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