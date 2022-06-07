شويغو: حررنا سفياتوغورسك

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تحرير مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية.وقال شويغو خلال اجتماع اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتس، بما في ذلك مدينتا كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".وأكد أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك بشكل كامل، وقال: "يستمر بسط السيطرة على المنطقة الصناعية للمدينة وعلى البلدات المجاورة، كما يتطور الهجوم على محور بوباسنايا"، مضيفا أن "تم حتى اليوم تحرير 97 بالمائة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية".وأفاد شويغو بأن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية الخاصة وحتى الآن بلغ 6489 فردا، بعد استسلام 126 عسكريا خلال آخر خمسة أيام.وأكد شويغو أنه تم فتح الاتصالات البرية من أراضي روسيا على طول البر الرئيسي إلى شبه جزيرة القرم، مضيفا أنه تمت أيضا تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف حركة القطارات بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم في 6 أجزاء من خطوط السكك الحديدية، فيما بدأ بالفعل إيصال الشحنات إلى ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون.