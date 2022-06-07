الرئيس الروسي السابق يشنّ هجوما لاذعا على الغرب: "أوغاد"

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شن الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الحالي ديميتري مدفيدف، هجوما لاذعا على الغرب، الثلاثاء، واصفا إياهم بـ"الأوغاد".ونشر ميدفيدف على قناته بمنصة "تيليغرام"، قائلا إنه يمقت الغربيين "لأنهم يريدون الموت لروسيا، لكني سأقوم بكل ما في وسعي، ما دمت حيا، حتى يختفوا عن الوجود".وأضاف ميدفيدف الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء الروسي في وقت سابق، أنه "يتلقى أسئلة في الغالب حول السبب الذي يجعله يستخدم لغة فظة" لدى حديثه عن الغرب، ثم قدم "توضيحاته".