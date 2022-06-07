بينيت: الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا مقابل إصرارهم على المضي قدما بالملف النووي

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن إسرائيل "تعمل ضد الأخطبوط الإيراني بكل زمان ومكان وستستمر في ذلك".وفي حديثه أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال بينيت: "خلال السنة الأخيرة غيرنا من استراتيجية العمل في الحكومة الاسرائيلية تجاه إيران".وأضاف بينيت: "إسرائيل تعمل ضد الأخطبوط الايراني بكل زمان ومكان وسنستمر في ذلك، وبخصوص تخصيب اليورانيوم..إسرائيل لن تسلم بهذا الوضع".وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: "التقيت الأسبوع الماضي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، وأكدنا أننا نعمل وسنعمل ونحافظ لأنفسنا بحرية العمل ضد البرنامج النووي الإيراني حتى في حال التوصل الى اتفاق أو بدون اتفاق، ونحن جادون في ذلك وليس مجرد اقوال بل سنفعل".وأردف نفتالي بينيت: "الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا مقابل إصرارهم على المضي قدما بالنووي".واستطرد بينيت: "حكومتي حققت أطول فترة هدوء لسكان الجنوب (مع قطاع غزة)، حيث كان أقل عدد من الصواريخ المطلقة من غزة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبحسب الأرقام أطلق فقط 6 صواريخ من غزة عام 2022".