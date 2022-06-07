Advertisement

عربي-دولي

مقتل 27 شخصا باشتباكات قبلية في غرب وجنوب السودان

Lebanon 24
07-06-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-959940-637902160135846616.jpg
Doc-P-959940-637902160135846616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 27 شخصا وجرح العشرات في اشتباكات قبلية اندلعت الاثنين وامتدت حتى الثلاثاء في ولايتي غرب دارفور وجنوب كردفان في غرب وجنوب السودان، وفق قيادات محلية.

وتدور اشتباكات غرب دارفور في محلية كلبس التي تبعد حوالي 160 كلم شمال شرق مدينة الجنينة، عاصمة الولاية.
Advertisement

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في قبيلة القمر غير العربية بغرب دارفور الثلاثاء: "منذ صباح اليوم وحتى منتصف النهار يشن العرب بسيارات وأسلحة نارية هجوما واسعا على قرى قبيلة القمر".

وأضاف القيادي: "بدأت الاشتباكات أمس نتيجة اعتراض شخص من القبائل العربية مزارعا يحضر أرضه للزراعة .. وعلى الفور قتل ثلاثة أشخاص وبعدها توسع الاشتباك فقتل خمسة آخرون وأُحرقت ثلاث قرى".

من جهته، أكد قيادي في قبيلة الرزيقات العربية وقوع الاشتباك نتيجة لخلاف حول ملكية الأرض وقال: "أراد أحد الأهالي إيقاف شخص من حرث أرضه، فتطور الأمر وقتل منا ثمانية أشخاص، والآن الاشتباكات مستمرة ولم تصل قوات حكومية إلى المنطقة".

وتكررت الاشتباكات القبلية في ولاية غرب دارفور حيث قتل أكثر من 200 شخص في نيسان الماضي في مواجهات بين قبائل عربية وقبيلة المساليت الإفريقية.
 
(روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-06-07
14:30 | 2022-06-07
14:00 | 2022-06-07
13:30 | 2022-06-07
13:00 | 2022-06-07
12:30 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website