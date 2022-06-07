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عربي-دولي
مقتل 27 شخصا باشتباكات قبلية في غرب وجنوب السودان
Lebanon 24
07-06-2022
|
10:30
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قتل 27 شخصا وجرح العشرات في اشتباكات قبلية اندلعت الاثنين وامتدت حتى الثلاثاء في ولايتي غرب دارفور وجنوب كردفان في غرب وجنوب السودان، وفق قيادات محلية.
وتدور اشتباكات غرب دارفور في محلية كلبس التي تبعد حوالي 160 كلم شمال شرق مدينة الجنينة، عاصمة الولاية.
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في قبيلة القمر غير العربية بغرب دارفور الثلاثاء: "منذ صباح اليوم وحتى منتصف النهار يشن العرب بسيارات وأسلحة نارية هجوما واسعا على قرى قبيلة القمر".
وأضاف القيادي: "بدأت الاشتباكات أمس نتيجة اعتراض شخص من القبائل العربية مزارعا يحضر أرضه للزراعة .. وعلى الفور قتل ثلاثة أشخاص وبعدها توسع الاشتباك فقتل خمسة آخرون وأُحرقت ثلاث قرى".
من جهته، أكد قيادي في قبيلة الرزيقات العربية وقوع الاشتباك نتيجة لخلاف حول ملكية الأرض وقال: "أراد أحد الأهالي إيقاف شخص من حرث أرضه، فتطور الأمر وقتل منا ثمانية أشخاص، والآن الاشتباكات مستمرة ولم تصل قوات حكومية إلى المنطقة".
وتكررت الاشتباكات القبلية في ولاية غرب دارفور حيث قتل أكثر من 200 شخص في نيسان الماضي في مواجهات بين قبائل عربية وقبيلة المساليت الإفريقية.
(روسيا اليوم)
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