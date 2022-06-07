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عربي-دولي

زيلينسكي: العقوبات الغربية ليس لها تأثير على موقف روسيا

Lebanon 24
07-06-2022 | 11:00
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضدّ روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار. وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".
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(روسيا اليوم)
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