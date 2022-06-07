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عربي-دولي
قتيلان بإطلاق نار في متجر في ألمانيا
Lebanon 24
07-06-2022
|
12:30
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أعلنت الشرطة الألمانية عن مقتل شخصين بإطلاق نار في متجر وسط البلاد اليوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة في بيان لها أن رجلا (58 عاما) أطلق النار على امرأة (53 عاما) قبل أن ينتحر على ما يبدو، حسب شهود عيان.
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ولم ترد تفاصيل كثيرة عن الحادث الذي وقع بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في بلدة تريسا الصغيرة، إلا أن الشرطة أكدت أنه "لا يوجد خطر على العامة".
وأضافت الشرطة أن الدافع وراء إطلاق النار لم يعرف بعد.
(روسيا اليوم)
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