قديروف يتحدث عن بدء هجوم شامل في جمهورية لوغانسك... هذا ما أعلنه

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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدأت هجوما شاملا على أراضي الجمهورية.ونشر قديروف لقطات لمعارك نشطة في الغابة والمناطق السكنية على قناة "تلغرام التابعة له، كما يظهر في الفيديو مسلحون أوكرانيون قتلى والأسلحة التي اغتنمها المقاتلون الشيشان من "العدو".وكتب: "الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوما شاملا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين. وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".