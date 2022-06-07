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إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في أوروبا

Lebanon 24
07-06-2022 | 13:30
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في واحدة من أكبر عمليات ضبط لمخدرات على الإطلاق في أوروبا، صادر عملاء إيطاليون، 4.3 طن من الكوكايين، تبلغ قيمتها السوقية قرابة ربع مليار يورو.

وتمت عملية ضبط المخدرات التابعة لعصابة "غلف كلان" الكولومبية، في مدينة ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية.
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ونفذت السلطات أوامر اعتقال بحق 38 شخصا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات دوليا في إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.


ونفذت عملية الضبط الشرطة المالية الإيطالية، ونسقها محققون في مكافحة المافيا، بعد تحقيق استمر لمدة عام شمل أيضا وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وقال محققون في جهاز مكافحة المافيا في بيان إن العملية السرية "تعاملت بقوة مع واحدة من أخطر عصابات المخدرات الكولومبية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".


(سكاي نيوز)
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